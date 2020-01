La Uaar su festa di San Sebastiano della Polizia Locale: «Pensavamo che il medioevo fosse terminato»

«Pensavamo che il medioevo fosse terminato da un po' e che le processioni religiose fossero un retaggio del passato, ma a quanto pare eravamo ottimisti».

Inizia così la lettera aperta che l'Unione Atei Agnostici e Razionalisti di Bari ha scritto al Comune di Bari e al Comando della Polizia Locale sulla celebrazione in forma solenne di San Sebastiano Martire, patrono dei corpi di polizia locale, che ha causato non pochi disagi in centro lunedì scorso.



«Lunedì mattina - scrivono gli attivisti della Uaar barese - il centro della città di Bari si è fermato per celebrare San Sebastiano, evento mai avvenuto prima, e non se ne capisce il motivo: ammesso che questo tipo di manifestazione sia da considerarsi accettabile in una grande città multietnica, San Sebastiano non è il patrono della città, e neanche un santo locale. Andando a fondo, si scopre che è il santo patrono della polizia locale. Siamo allarmati da questo evento. Pensavamo che la polizia locale fosse un ente pubblico, parte integrante della Repubblica Italiana, e non dello Stato Vaticano. Volendo un motivo per celebrare, non si capisce perché si debba ricorrere a un santo cattolico, e non a un anniversario laico che coinvolgerebbe tutti».



«Inoltre - continua la Uaar -, si possono trovare certamente altre modalità di celebrazione, più private, che non implichino la paralisi della città con conseguenze anche su chi non è cattolico, non è interessato, semplicemente deve correre al lavoro o preferirebbe evitare l’inquinamento da traffico esasperato. Una parata militare degna del due giugno di un organo pubblico di gestione della sicurezza di tutti, per celebrare una ricorrenza religiosa alla presenza di vescovi e arcivescovi è un pericoloso tuffo nel buio di un passato che avremmo preferito dimenticare nella attuale cultura pluralistica e integrante. Allora perché non paralizzare la città anche il 4 novembre, giorno di san Carlo Borromeo, protettore dei maestri, o il 26 settembre, il giorno dei santi medici patroni dei dottori o il 22 giugno per San Tommaso Moro, patrono dei politici? A guardare bene se dovessimo festeggiare i santi patroni di tutti gli enti diventerebbe un’attività a tempo pieno. Ci si chiede chi e perché - conclude la Uaar - abbia finanziato questa iniziativa religiosa di un ente pubblico, e si auspica che il prossimo anno la polizia locale decida di festeggiarsi in modo più inclusivo, e anche più privato».