Cus Bari: vittoria a Ostuni con squadra dimezzata

Sabato 15 febbraio al Palaceleste di Ostuni (Br) padroni di casa della Orthogea hanno disputato la quindicesima gara del campionato di C girone B, contro il Cus Bari.

I cussini sono scesi in campo senza il loro capitano Michele Cassano e con Lacalamita in una condizione fisica non ottimale, visto l’infortunioche ha riportato durante il match in casa contro il Volley Specchia. 12-25, 25-14, 16-25 e 17, 25 sono i parziali che evidenziano, nonostante le indisponibilità di coach Noureddine El Moudden, una partita condotta facilmente. A dirigere la gara sono stati gli arbitri Merico e De Santis.

“La squadra è scesa in campo rimaneggiata – ha commentato il vice caposezione cussino di Pallavolo Vito Caradonna – a causa di infortuni sopraggiunti. La squadra è riuscita a portare a casa in maniera anche abbastanza netta il risultato, se non fosse stato per un calo di concentrazione nel secondo set e nonostante l’assenza di tante pedine fondamentali per l’economia del gioco”.

Con questa vittoria il Cus Bari, che ha iniziato col piglio giusto il girone di ritorno, salda la propria posizione in zona play-off. Due vittorie consecutive, su due gare giocate nel girone di ritorno, sono un tocca sana per lo spirito della squadra, soprattutto in vista del big match di domenica prossima, in casa contro la capolista Pallavolo Molfetta.

“Il Molfetta è ormai inarrivabile, ma noi ci siamo. Con queste due vittorie, dopo la pausa invernale, abbiamo messo in evidenza una certa condizione fisica, assolutamente positiva. I play-off sono alla nostra portata. Domenica affronteremo a testa alta la gara contro la prima in classifica”.

Appuntamento domenica 23 alle 18 al Palazzetto del Cus Bari.