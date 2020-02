La M2G Group Bari al quinto successo consecutivo: vitttoria a Foligno in quattro set

Quinta vittoria consecutiva in campionato per una M2G Group Bari che soffre ma prosegue con determinazione il percorso in vetta al girone E vincendo 1-3. Il match della quattordicesima giornata (prima di ritorno) premia la formazione dei tecnici Salvatore Iaia e Francesco Valente che, pur non brillando, ha comunque portato a casa i tre punti di fronte ad una combattiva Edotto Integra Foligno che ha lottato con grande caparbietà.

Senza allenatore a seguito delle dimissioni del tecnico Restani, gli umbri hanno disputato una buona gara; dall’altro lato della rete non si è vista la M2G Group Bari più brillante, ma la squadra barese ha comunque saputo far emergere la propria qualità nei momenti decisivi. Top scorer dell’incontro l’opposto biancorosso Fabio Di Florio, autore di 22 punti, coadiuvato dagli schiacciatori Antonio Anselmo (10) e Michele Grassano (13) nel trascinare alla vittoria la compagine barese. Buone prove nei padroni di casa per lo schiacciatore Matteo Della Rosa (13 punti) e per il centrale Lorenzo Merli (15).

La M2G Group Bari si proietta adesso verso il ritorno dei quarti di Coppa Italia contro Civita Castellana: mercoledì 12 febbraio al PalaCarbonara (ore 17.30) si deciderà infatti l’accesso alla Final Four.

La cronaca del match vede i padroni di casa in campo con il regista Fabio Piumi e l’opposto Simone Marcovecchio, con gli schiacciatori Mattia Della Rosa e Jacopo Carbone, con i centrali Lorenzo Merli e Francesco Di Marco, libero Mario Conforti. Confermata l’ultima formazione per i biancorossi, con Fabio Di Florio opposto a Giuseppe Longo, Antonio Anselmo e Michele Grassano laterali, Lorenzo De Tellis e Sandi Persoglia centrali più Danilo Rinaldi libero.

L’avvio di primo set vede avanti Foligno 5-3 grazie agli aces di Della Rosa. Il più tre locale è annullato da Anselmo e Grassano (7-7). L’equilibrio dura poco, gli ospiti guadagnano il più tre (10-13), poi il vantaggio cresce con i vincenti di Di Florio che trascina al 12-17. Bari amministra ed è sempre l’opposto biancorosso a chiudere sul 19-25. Una lunga fase di equilibrio inaugura un secondo set (7-7) in cui Foligno prova a controbattere. Il più tre in favore degli umbri (13-10) è annullato dai biancorossi che trovano il vantaggio al termine di uno scambio lunghissimo (15-16). Foligno piazza il controsorpasso ed allunga nuovamente (20-17) ma gli ospiti rispondono con De Tellis e Di Florio, mentre l’errore locale porta al 20 pari. La caparbietà del Foligno però è decisiva con Della Rosa e Merli che conducono al 25-22. La M2G Group Bari reagisce nel terzo set e lo fa con un approccio aggressivo (4-11). Il neoentrato Maracchia prova a guidare la risposta umbra che però non è sufficientemente efficace. Dal 15-19 è Grassano a guidare l’attacco barese, fino al vincente di Di Florio successivo ad una grande difesa di Rinaldi (19-25). Nel quarto set scatta avanti Foligno (5-3) prima del controsorpasso barese (7-9). Si instaura una lunga fase di equilibrio che termina solo sul 18-16 a seguito di due errori baresi. Dopo il time out i locali restituiscono il favore e si torna in parità. Foligno guadagna il 22-21 ma Grassano risponde con due punti consecutivi per il 22-23. Maracchia sbaglia ed annulla un match point, prima del vincente di Grassano che chiude il set col minimo scarto (23-25).

Edotto Integra Foligno 0-3 M2G Group Bari (19-25, 25-22, 19-25, 23-25)

Foligno: Piumi 2, Marcovecchio 6, Della Rosa 13, Carbone 9, Merli 15, Di Marco 7, Conforti (L1) pos 67% - prf 33%, Beddini ne, Conti ne, Maracchia 7, Noveski ne, Mancini ne, Mele, Zaimi (L2) ne.

Note: errori al servizio 13, aces 8, ricezione pos 52% - prf 31%, attacco 31%, muri vincenti 11.

Bari: Longo, Di Florio 22, Anselmo 10, Grassano 13, De Tellis 7, Persoglia 8, Rinaldi (L1) pos 83% - prf 62%, De Gennaro, Petruzzelli, Cernic, Giorgio ne, Indellicati.

All. Salvatore Iaia – vice all. Francesco Valente

Note: errori al servizio 10, aces 2, ricezione pos 62% - prf 49%, attacco 45%, muri vincenti 6.

Arbitri: Pasquale Restaino (Potenza), Angelo Giuseppe D’Alessandro (Milano)

Durata set: 24’, 29’, 28’, 31’.