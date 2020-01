La M2G Group Bari non fa sconti e vince 3-0 il derby contro Turi

La M2G Group Bari fa suo il derby della dodicesima giornata di serie B maschile (girone E) vincendo per 3-0 contro l’Arrè Formaggi Turi.

Il fortino PalaCarbonara si conferma tale per i biancorossi di Salvatore Iaia e Francesco Valente che inanellano la seconda vittoria del 2020 superando gli ospiti abbastanza agevolmente. Poteva essere una gara complicata, contro la squadra del tecnico Vito Difino che si presentava come matricola terribile al PalaCarbonara, terza della classe con una striscia all’attivo di cinque vittorie, ma la M2G Group Bari è scesa in campo con grande concentrazione e determinazione, dominando la partita in tutti i fondamentali e lasciando davvero poco spazio agli ospiti.

I baresi sono stati molto efficaci in difesa e a muro, in attacco il regista Giuseppe Longo ha trovato grande supporto da tutti gli attaccanti, con Matej Cernic top scorer con 12 punti. Nelle file ospiti è l’opposto Alessandro Nitti a distinguersi con i 14 vincenti che lo rendono miglior realizzatore dell’incontro.

La cronaca del match vede la M2G Group Bari con una novità rispetto al sestetto abituale: c’è Vincenzo Petruzzelli in campo al posto di Fabio Di Florio, tenuto a riposo precauzionale. L’opposto biancorosso è in diagonale all’alzatore Giuseppe Longo, con Matej Cernic e Michele Grassano laterali, Lorenzo De Tellis e Sandi Persoglia centrali più Danilo Rinaldi libero. Gli ospiti si schierano con l’ex Paolo Capurso in regia, Alessandro Nitti opposto, Vincenzo Mangini e l’altro ex Fabio Scio schiacciatori, Pasquale Cassano e Antonio Furio centrali con Alessandro Dammacco libero.

Turi apre in vantaggio l’incontro ma le difese baresi e i colpi di Cernic segnano il 5-4. La M2G Group Bari va a segno a muro aprendo il break che si conclude solo sul 14-7. Il set è tutto a tinte biancorosse con Persoglia in primo tempo a chiudere sul 25-16. I padroni di casa non accennano a frenare neanche in avvio di secondo set: ace De Tellis e Cernic per il 5-3. Il più due conquistato dai locali cresce con Grassano (16-12), mentre Nitti si incarica di rispondere per gli ospiti. Dal 20-18 il muro di Longo e il vincente di Petruzzelli creano i primi set point, un errore del Turi vale il 25-20. Il terzo set vede subito la M2G Group Bari avanti sul 5-2, De Tellis realizza l’11-6. Turi è alle corde ed infatti i biancorossi raggiungono in men che si dica anche il più nove (19-10). Nel finale è Petruzzelli a realizzare i punti che mandano in archivio il match (25-14).

La M2G Group Bari conferma il primato e guadagna un punto sulla vice-capolista Pineto, ora distante tre punti. Sabato prossimo, nell’ultima gara del girone di andata, i baresi saranno ospiti della Paoloni Macerata, ostica formazione neopromossa che staziona nelle prime posizioni della classifica.

M2G Group Bari 3-0 Arrè Formaggi Turi (25-16, 25-20, 25-14)

Bari: Longo 4, Petruzzelli 10, Cernic 12, Grassano 9, De Tellis 7, Persoglia 6, Rinaldi (L) pos 65%- prf 40%, De Gennaro ne, Di Florio ne, Anselmo ne, Giorgio 1, Indellicati ne.

All. Salvatore Iaia – vice all. Francesco Valente

Note: errori al servizio 8, aces 5, ricezione pos 70% - prf 48%, attacco 40%, muri vincenti 8.

Turi: Capurso 1, Nitti 14, Scio 7, Mangini 4, Cassano 2, Furio 2, Dammacco (L1) pos 44% - prf 39%, Cupertino 1, Spinelli, Cisternino ne, Colapietro, Lacatena, Pagliarulo (L2) ne.

All. Vito Difino – vice all. Giuseppe Renna

Note: errori al servizio 11, aces 0, ricezione pos 39% - prf 27%, attacco 29%, muri vincenti 3.

Arbitri: Marco Gasparrini (Roma), Livia Azzolina (Roma)

Durata set: 23’, 27’, 23’