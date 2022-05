Volley, M2g Green Bari: colpaccio a Gioia del Colle

Promozione in A3 sempre più vicina per a M2G Green Bari che nelle scorse ore ha sbancato il Pala Capurso di Gioia del Colle superando la NVG Joy Volley per 1-3 (con i seguenti parziali 17-25, 25-27, 25-23, 23-25). Incisiva al servizio e, come sempre, impeccabile in fase di correlazione muro-difesa, la squadra del coach Beppe Spinelli si porta avanti nella serie finale playoff promozione in A3, che si deciderà sabato 28 maggio nel return match in programma al PalaFlorio. Sugli scudi Luca Giorgio (trascinatore in battuta con 4 aces) e Vincenzo Petruzzelli, ancora una volta eletto MVP tra le fila biancorosse con 27 sigilli a referto (58% di efficienza in attacco) ed assoluto protagonista nel ribaltone finale del quarto set che ha portato alla fine delle ostilità. Domani si tornerà in palestra per preparare gara 2. Solo due set separano ora la M2G Green Bari dal coronamento del sogno chiamato serie A3.