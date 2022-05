Volley, anche il Cus Bari ai Nazionali universitari

Ci sono anche i portacolori del Cus Bari tra gli oltre duemila studenti atleti in gara dal 14 al 22 maggio per i campionati nazionali universitari 2022 di Cassino che tornano dopo due anni di assenza.

Tradizionale evento di punta della stagione sportiva degli studenti atleti italiani, quest’anno i CNU primaverili assumono un valore ancor più rilevante: oltre ad essere i Campionati della ripartenza, con lo slittamento delle Universiadi di Chengdu al 2023 divengono di fatto la competizione multisport più importante della stagione per il Centro Universitario Sportivo Italiano.

Il Cus Bari del volley è a Cassino con entrambe le formazioni maschile e femminile: "Siamo davvero orgogliosi di ognuno di questi ragazzi per aver deciso di vestire i nostri colori – le parole social dei refe6 cussini – ed essersi messi a disposizione nonostante gli impegni con le rispettive società di appartenenza. Si ringraziano le società Pallavolo Molfetta Scuola e volley altamura Amatori Volley Bari ASEM Bari volley Volley’s Eagles Bari New Volley Gioia ASD Europa e i due Mister Alessandro Girgenti e Leonardo Sportelli per la collaborazione”.