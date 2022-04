Alla scuola Calamandrei di Bari "Lo sport come mezzo di..."

Approda anche a Bari una delle tappe del progetto firmato da Fipav Puglia "Lo Sport come mezzo di..." sul tema della parità di genere. Appuntamento per domani 28 aprile alla scuola Calamandrei.

L'incontro segue le tappe dei giorni scorsi a Mesagne, presso l’Istituto Epifanio Ferdinando, e a Barletta presso Istituto Tecnico Cassandro Fermi Nervi. Al centro dei due incontri il tema della "Salute" raccontato nelle sue diverse sfaccettature percorrendo racconti di sport, dal corretto stile di vita all'utilizzo del doping, alle cattive abitudini dei giovani, dall'uso eccessivo degli smartphone alla mancanza di attività fisica. Protagonista del doppio incontro è stato il tecnico della nazionale maschile di pallavolo Ferdinando De Giorgi he ha portato agli oltre 1000 studenti incontrati nei due incontri la sua esperienza da atleta e da tecnico: "Sono contento - ha dichiarato il tecnico salentino - di poter partecipare a questo progetto del CR FIPAV Puglia e ringrazio il presidente Indiveri per avermi coinvolto. Lo ritengo un percorso interessante soprattutto per i giovani che attraverso la scuola devono essere stimolati dopo un buio periodo legato alla pandemia. E' importante che loro conoscano esperienze di sport come ho cercato di fare oggi con loro portando la mia vita da atleta e da tecnico con i rispettivi alti e bassi. E' importante che i giovani ricevano un messaggio di incoraggiamento incentivandoli all'attività sportiva. Chi pratica sport ha talmente tanti vantaggi sotto tutti i punti di vista a partire dalla salute fino alla parte valoriale facilmente assimilabile attraverso appunto lo sport, valori raggiungibili attraverso il divertimento e la passione.

La pallavolo ha in se valori importantissimi come quello dell'interdipendenza, la reciprocità, il rispetto delle regole ma soprattutto dei compagni. Tutti questi sono valori importanti nello sport ma anche nella società. Ecco perché lo sport è un mezzo di educazione ai valori che impari giocando. Ci tengo abbastanza a portare avanti un percorso che contenga valori e in questo percorso, insieme all'aspetto tecnico e fisico, ho cercato di accompagnare il gruppo che in pochi giorni è diventato campione d'Europa lo scorso anno".

Alla presenza dei dirigenti scolastici dei due istituti, delle istituzioni locali, di quelle federali e del tecnico della nazionale maschile U22 Vincenzo Fanizza presente nell'incontro di Mesagne, c'è stato anche ampio spazio per le curiosità degli studenti.

Il progetto "Lo Sport come mezzo di.." giunge alla sua terza settimana e farà visita stamattina all'istituto ITES Pitagora di Taranto e domani, giovedì 28 aprile alle 10, all'IISS Elena di Savoia - Piero Calamandrei di Bari. Il tema sarà quello della Parità di Genere, con la messa in scena di un cabaret sulle differenze e gli stereotipi di genere seguito da un dibattito sugli studenti sull'importanza dello sport come mezzo di diffusione di valori.

Nella quarta tappa invece il tema sarà quello dell' "Inclusione sociale". Protagonista sarà il Sitting Volley, disciplina federale che sta spopolando ormai da diversi anni che sarà al centro dei due incontri in programma mercoledì 11 e giovedì 12 maggio a Massafra (TA) e a Lecce.