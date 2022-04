M2g Green Bari recupera contro Volley Club

Archiviata la pratica Galatone, per la M2G Green Bari è già tempo di tornare in campo.

Questa sera, infatti, la compagine biancorossa sarà di scena al Pala Campitelli di Grottaglie (fischio di inizio del match alle ore 20:00, ndr) per il recupero della dodicesima giornata di campionato contro il Volley Club dell’ex Matej Cernic.

Si preannuncia una sfida intensa e combattuta. Dopo essersi assicurata la permanenza in B per la prossima stagione, la formazione tarantina, sesta in classifica con 33 punti all’attivo (11 gare vinte e 8 perse, ndr), punta a concludere in bellezza il suo campionato, provando così ad ostacolare la corsa play-off di capitan Grassano e compagni.

Gli uomini del coach Spinelli, a caccia del settimo risultato utile consecutivo nel girone L, sono attesi da un’avversaria di indubbio valore, che può contare sull’affidabilità del palleggiatore Cosimo Balestra, sull’esplosività dell’opposto Alessio Ristani e sulla grande esperienza del centrale Giuseppe Giosa e dello schiacciatore Matej Cernic, in biancorosso nella stagione 2019/2020.

In palio, quindi, tre punti pesanti per restare in vetta alla classifica del girone L e rispondere alle ultime vittorie delle inseguitrici NVG Joy Volley (superata la Florigel Andria in tre set, ndr) e BCC Leverano (3-0 rifilato all’Arrè Formaggi Turi, ndr).

Ad arbitrare l’incontro sarà il sig. Gaetano Morena, coadiuvato nel ruolo di secondo dal sig. Gerardo Iula.

A partire dalle ore 20:00 la gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Pallavolo Bari.