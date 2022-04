Volley, M2g Green Bari stende Galatone

Bel successo nel campionato nazionale di pallavolo serie B maschile per la M2g Green Bari che si impone nel recupero della 13° giornata di campionato – girone L sull'Allianz Galatone. Pratica risolta in tre set.

Vittoria fondamentale per la corsa ad un posto play-off. Fra le mura amiche del PalaFlorio, la compagine biancorossa supera in tre set (25-23, 25-20, 25-17) l’Allianz

Galatone dell’ex Tonino Cavalera, allungando a sei la striscia di risultati utili consecutivi nel girone L. Arrivano tre punti pesantissimi che, oltre a confermare il primato in classifica, consentono agli uomini del coach Beppe Spinelli di tenere a distanza le inseguitrici NVG Joy Volley (2°, a -3), BCC Leverano (3°, a -6, con

una gara in meno) ed Energytime Spike Campobasso (4°, a -7, con una gara in meno).

Da segnalare l’ottima prova di capitan Grassano (13 sigilli), determinante nei momenti decisivi della contesa, ed il buon rendimento della squadra a muro (nove punti totalizzati dai biancorossi nel fondamentale).

Archiviata la pratica Galatone, è già tempo di pensare alla difficile trasferta di Grottaglie che giovedì 14 aprile vedrà la M2G Green Bari contrapposta al Volley Club dell’ex Matej Cernic.

SESTETTI DI PARTENZA - A caccia del sesto risultato utile consecutivo, coach Spinelli manda in campo la diagonale De Gennaro-Petruzzelli, gli schiacciatori Grassano e Ciavarella, il tandem centrale Giorgio-Ruggiero ed il libero Rinaldi.

Il tecnico Cavalera risponde con Palmigiani in cabina di regia, Scialò opposto, Imbesi e Flemma martelli, Musardo e Papa centrali e Rizzello alla guida del reparto difensivo.

LA CRONACA DEL MATCH - Ritmi di gioco serrati sin dai primi scambi del match (5-5). Grazie all’ottimo turno al servizio di Imbesi, gli ospiti piazzano un importante break di tre punti (5-8), costringendo coach Spinelli al primo time out della

serata. La reazione biancorossa non si fa attendere: dopo il momentaneo 11-13 messo a segno da un incontenibile Scialò, capitan Grassano sale in cattedra e firma il controsorpasso biancorosso (16-14). Lo sprint della M2G prosegue con Ciavarella e De Gennaro protagonisti (22-18, muro su Imbesi).

All’improvviso, però, va in scena l’inattesa rimonta salentina, completata dall’ace del solito Scialò (22-22). I baresi non accusano il colpo e, trascinati ancora una volta da un decisivo Grassano, chiudono il primo set sul definitivo 25-23. Al ritorno in campo, la M2G continua a condurre il gioco e, dopo il cartellino rosso estratto dal primo arbitro al palleggiatore Palmigiani, si porta a +3 sull’Allianz (8-5). Nella parte centrale del secondo parziale, con la complicità di qualche errore di troppo nella metà campo M2G, i biancoverdi si rifanno sotto (16-15), vanificando il prezioso +4 guadagnato in precedenza da Ciavarella e soci.

La contesa resta in bilico sino al momentaneo 19-17: un preziosismo di Grassano da posto 4 (20-17) è il preludio dello show di Petruzzelli, implacabile sia in attacco che a muro (24-17). Anche il secondo set si colora di biancorosso: nulla può Morciano sul bolide finale di Grassano (25-20). Alla ripresa delle ostilità, la M2G si conferma impressionante a muro, prima con Giorgio (fermato Scialò, 4-0) e, a seguire, con Ciavarella, bravo a chiudere qualsiasi varco sugli attacchi di Flemma (5-0) e di Scialò (7-2). Una nuova chiusura a muro, questa volta di Ruggiero che sbarra il passaggio a Papa (13-4), costringe mister Cavalera a chiamare il time-out.

Il ritorno in campo dell’Allianz è arrembante: Flemma e Papa confezionano un incredibile break di sette punti (13-11). Le velleità salentine di riaprire i giochi si infrangono, però, dinanzi alle difese da applausi di Rinaldi e alla perla in battuta di Grassano (18-13). La M2G non si ferma più (23-17) e, grazie ad un superlativo Ciavarella, conquista l’intera posta in palio, chiudendo l’ultimo game sul punteggio finale di 25-17.

TABELLINO DEL MATCH

M2G Green Bari 3-0 Allianz Galatone (25-23, 25-20, 25-17)

M2G Green Bari: De Gennaro 2, Petruzzelli 14, Ciavarella 12, Grassano 13, Giorgio 3, Ruggiero 4, Rinaldi (L) pos 56% - prf 38%, Lomurno ne, Incampo 0, Di Gregorio ne, Parisi ne. All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente.

Note: errori al servizio 6, aces 4, ricezione pos 49% - prf 23%, attacco 41%, muri vincenti 9.

Allianz Galatone: Palmigiani 0, Scialò 11, Flemma 12, Imbesi 8, Musardo 4, Papa 5, Rizzello (L) pos 25% - prf 19%, Morciano 0, Marsella ne, Pica ne, Manta ne. All. Tonino Cavalera – vice all. Danilo Porco.

Note: errori al servizio 9, aces 2, ricezione pos 44% - prf 21%, attacco 41%, muri vincenti 6.

Arbitri: Carmine Solimene – Guido Ventre

Durata set: 28’, 28’, 23’.