Volley, le date dei rinvii e dei recuperi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato apparso nelle scorse ore sul sito ufficiale di Fipav Puglia che riporta rinvii delle gare nazionali, regionali e territoriali e calendarizzazione dei recuperi per Covid 19.

"Alla luce di quanto indicato nel Comunicato Federale del 19/01/2022, con il quale sono sospesi i Campionati di Serie Nazionali, Regionali e Territoriali fino al 6 febbraio 2022, la Consulta dei Presidenti Territoriali e il Consiglio Regionale hanno deciso di rinviare al termine della fase regolare anche le gare dei Campionati di Serie Nazionali, Regionali e Territoriali in calendario nelle giornate del 28-29-30 gennaio 2022 e del 4-5-6 febbraio 2022.

Si precisa che, in analogia con quanto deliberato dal Consiglio Federale per i Campionati Nazionali di serie B, tutti i recuperi delle gare dei Campionati di Serie Nazionali, Regionali e Territoriali in calendario, in origine, nelle giornate antecedenti a quelle del 14-15-16 gennaio 2022, e ad oggi già calendarizzati, potranno ugualmente essere disputati, fermo restando che tutte le gare dovranno essere recuperate entro il 17 febbraio 2022, salvo casi eccezionali legati al protocollo “Return to Play” per le Società con più di 3 atleti positivi.

Per quanto riguarda i Campionati di Serie Nazionali e Regionali le gare delle predette giornate (del 28-29-30 gennaio 2022 e del 4-5-6 febbraio 2022) sono riprogrammate come di seguito riportate, mentre per i Campionati di Serie Territoriali sarà cura di ciascun Comitato provvedere ad informare le proprie Società".

Queste le programmazioni:

Serie C Maschile – tutti i gironi

7^ giornata del 15-16 gennaio 2022, rinviata al 19-20 marzo 2022 (già disposta con Comunicato dell’11/01/2022);

8^ giornata del 29-30 gennaio 2022, rinviata al 26-27 marzo 2022;

9^ giornata del 5-6 febbraio 2022, rinviata al 2-3 aprile 2022.

Serie C Femminile – girone “A” e “C”

9^ giornata del 15-16 gennaio 2022, rinviata al 26-27 marzo 2022 (già disposta con Comunicato dell’11/01/2022);

10^ giornata del 22-23 gennaio 2022, rinviata al 2-3 aprile 2022 (già disposta con Comunicato dell’11/01/2022);

11^ giornata del 29-30 gennaio 2022, rinviata al 9-10 aprile 2022;

12^ giornata del 5-6 febbraio 2022, rinviata al 13-14 aprile 2022 (infrasettimanale).

Serie C Femminile – girone “B”

Serie C Femminile – girone “B” 7^ giornata del 15-16 gennaio 2022, rinviata al 19-20 marzo 2022 (già disposta con Comunicato dell’11/01/2022);

8^ giornata del 29-30 gennaio 2022, rinviata al 26-27 marzo 2022;

9^ giornata del 5-6 febbraio 2022, rinviata al 9-10 aprile 2022.

Serie D Maschile – girone “A”

7^ giornata del 15-16 gennaio 2022, rinviata al 19-20 marzo 2022 (già disposta con Comunicato dell’11/01/2022);

8^ giornata del 29-30 gennaio 2022, rinviata al 26-27 marzo 2022;

9^ giornata del 5-6 febbraio 2022, rinviata al 9-10 aprile 2022.

Serie D Maschile – girone “B”

Serie D Maschile – girone “B” 9^ giornata del 15-16 gennaio 2022, rinviata al 26-27 marzo 2022 (già disposta con Comunicato dell’11/01/2022);

10^ giornata del 22-23 gennaio 2022, rinviata al 2-3 aprile 2022 (già disposta con Comunicato dell’11/01/2022);

11^ giornata del 29-30 gennaio 2022, rinviata al 9-10 aprile 2022;

12^ giornata del 5-6 febbraio 2022, rinviata al 13-14 aprile 2022 (infrasettimanale).

Serie D Femminile – girone “A” e “B”

9^ giornata del 15-16 gennaio 2022, rinviata al 26-27 marzo 2022 (già disposta con Comunicato dell’11/01/2022);

10^ giornata del 22-23 gennaio 2022, rinviata al 2-3 aprile 2022 (già disposta con Comunicato dell’11/01/2022);

11^ giornata del 29-30 gennaio 2022, rinviata al 9-10 aprile 2022;

12^ giornata del 5-6 febbraio 2022, rinviata al 13-14 aprile 2022 (infrasettimanale).

Serie D Femminile – girone “C” e “D”

Serie D Femminile – girone “C” e “D” 7^ giornata del 15-16 gennaio 2022, rinviata al 19-20 marzo 2022 (già disposta con Comunicato dell’11/01/2022);

8^ giornata del 29-30 gennaio 2022, rinviata al 26-27 marzo 2022;

9^ giornata del 5-6 febbraio 2022, rinviata al 9-10 aprile 2022.

Queste le date di Play Off e Play Out aggiornate:

Serie C Maschile: inizio il 9-10 aprile 2022;

Serie C Femminile: inizio il 23-24 aprile 2022;

Serie D Maschile: inizio il 23-24 aprile 2022;

Serie D Femminile: inizio il 23-24 aprile 2022.

Nei prossimi giorni saranno comunicati aggiornamenti circa i Campionati Nazionali di Categoria (giovanili) anche in funzione di alcune delibere che potranno essere assunte dal Consiglio Federale.