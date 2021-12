Amatori Volley Bari, il ruggito degli Under

Tre successi dal settore giovanile della Amatori Volley Bari per un turno infrasettimanale da star, ieri al Palaflorio di fronte alla Polisportiva M Bari battuta con un doppio 3-0 da Under 19 maschili e under 18 femminili.

Più agevole il successo del team maschile. Meno facile la sfida delle ragazze di mister Cassano che rischiano in più occasioni ma alla fine non lasciano per strada alcun set. L'interminabile gara Pala Carbonara vede l'Under 18 Blu di mister Fiore imporsi sulla Maxima Casamassima. I prossimi impegni interni di questa settimana sono in programma sabato 10 dicembre alle ore 17 - per la serie D maschile - e alle ore 19 la serie C femminile.

Domenica 11 dicembre, alle 11, toccherà all'Under 17 maschile.