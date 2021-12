L'Amatori Volley Bari fa sua la stracittadina contro l'Asem

La CityModa Amatori Bari fa sua la stracittadina contro Asem aggiudicandosi per 3-1 la sfida della quinta di C femminile al Palasport di Carbonara.

Orfane i primi set del capitano Ivona, in campo si alternano Pesare e Accettura in posto 4 con l’opposta Capriati in gran spolvero a trascinare l’attacco di casa.

Primo set al cardiopalma con l’Amatori che si impone per 28/26. Secondo set ad appannaggio dell’Asem di mister Girgenti che trova nella propria regista De Vincenzo l’ “attaccante” più esperta.

Terzo set alla pari e deciso al rush finale con Capriati a bombardare da prima e seconda linea e le compagni che piano piano tornano a mettere ordine in campo. Quarto set senza storia con Ivona e De Angelis subito in campo a dare man forte a Francklin, Amoruso e Capriati.

Esordio nel finale del 4 set per il secondo libero Marleny Lorusso classe 2003.