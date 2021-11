Volley, sorriso Amatori Bari contro British Adria

Una vittoria ed una sconfitta nell'ultimo fine settimana targato City Moda Amatori Volle Bari. A sorridere è la squadra femminile che si impone col risultato di 3-1 sulle pari grado della Just British Adria nella terza giornata del campionato di serie C.

Non sono mancate le emozioni al Palcarbonara dove le ragazze baresi si sono imposte al termine di un confronto sepattacolare e zeppo di brividi, come accaduto per esempio nel corso di un infinito secondo set concluso 31/33. A trascinare la compagine dell'Amatori ci ha pensato il capitano Ivona. Da sottolineare anche la prestazione maiuscola della Paternoster in cabina di regia. Nulla di fatto, invece, per la squadra maschile che ha esordito nel campionato maschile di serie D perdendo per 3-0 al cospetto della più esperta Pallavolo Gioia.