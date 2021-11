Amatori volley Bari, derby di C femminile ed esordio in D maschile

Derby in vista al Palacarbonara dove sabato prossimo, 20 novembre (ore 19), si giocherà la gara della terza giornata di andata del gitone A di serie C femminile tra le padrone di casa dell’Amatori volley Bari el e ragazze della Just British Adria Volley di mister Zambetta.

Le ragazze della #CityModaBari si presentano all’appuntamento dopo la sconfitta contro la blasonata Star Volley Bisceglie, e la giornata di riposo prevista dal calendario.

Nella Just British militano tante ex Amatori. Vedi le esperte sorelle Simona e Raffaella Minervini, la giovane Aurora Scatterelli impegnata con le giovanili Amatori e la C con Adria, sino a Alessia Minenna.

Sempre sabato, ma alle 17, debutto interno per la squadra iscritta alla serie D maschile. Per l’esordio, sfida alla ASD Pallavolo Gioia.

L’accesso è gratuito ma sarà limitato, con green pass e mascherina.

È pertanto necessario prenotarsi al link https://forms.gle/ZYEToRfXjkhtah9e7