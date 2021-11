Amatori Volley Bari: stop a Bisceglie, ma tanti segnali incoraggianti

Tempo di ripaternza per la pallavolo barese che nei giorni scorsi si è rimessa in careggiata grazie all'esordio nel campionato di C femminile dell'Amatori Volley Bari. Società del capoluogo pugliese che nelle scorse ore ha presentato il nuovo roster del team maschile che quest'anno prenderà parte al campionato regionale di serie D.

Al di là dello stop al battesimo (3-1) in casa della fuori serie Star Volley Bisceglie, il gruppo femminile dell'Amatori ha già sfoderato grosse potenzialità di fronte ad avversarie esperte. Un buon segnale per una squadra composta da ragazze giovanissime e cresciute nel vivaio di casa Amatori.

"Al Paladolmen di Bisceglie - si legge nella nota social del club - brave le "amatorine" a strappare il secondo set e a reggere in parità per quasi tutto il terzo perso poi per qualche peccato di gioventù e qualche scelta arbitrale discutibile continuata poi nel quarto ed ultimo set dove mister Cassano ha concesso spazio a tutta la rosa".

Da segnalare l'esordio in serie C per la classe 2004 Carlotta Di Donato. Dopo il turno di riposo previsto per questo fine settimana, la squadra tornerà in campo nell'esordio interno fissato per sabato 20 novembre.

E' di poche ore, invece, la presentazione del nuovo roster Amatori Volley maschile. Questi i componenti della squdra: Cassano (libero), Dentico (libero), Tampieri (centrale), Minella (laterale), De Benedictis (palleggiatore), Amoruso (laterale), Lacalaprice (opposto), Catacchio (palleggiatore), Manfredi (centrale), De Giosa (centrale).