Tris Bari, al via i corsi per giocare a volley

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tris di Bari lancia il motto "1,2, Tris..... pronti a ricominciare!" per annunciare l'organizzazione di corsi di avviamento alla pallavolo - sotto l'egida di Coni, Csen e Federazione Italiana Pallavolo - in vista dei prossimi campionati promozionali di pallavolo. I corsi, tenuti da istruttori federali, sono riservati a ragazzi e ragazze dai 5 ai 13 anni e si svolgeranno presso la palestra della scuola media Zingarelli di via Pansini 3 a Poggiofranco.

"Siamo presenti il lunedì, mercoledì e venerdì presso il Campo Bellavista dalle 17.00 alle 21.00, per dare tutte le informazioni sui corsi della nostra scuola di Pallavolo femminile che oltre alle giovanissime ospita un corso amatoriale misto per adulti", il post social ufficiale del sodalizio barese. Info ai numeri 3388631118 (Carlo) e 3481533641 (Angela).