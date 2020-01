Gli idoli dei bambini "Me Contro Te" sabato a Bari

All'anagrafe si chiamano Sofia Scalia e Luigi Calagna, ma al grande pubblico sono i Me contro Te (Sofi e Lui).

I Me contro Te sono due youtuber siciliani (27 lui e 22 anni lei), fidanzati nella vita, che grazie a sfide, (le cosiddette challenge), apertura di giocattoli o creazione di slime hanno conquistato milioni di ragazzini e bambini sul web.

Dopo youtube, con 4,5 milioni di iscritti al loro canale, e due uscite in libreria però, come spesso accade, i due hanno deciso di puntare al grande schermo e da domani saranno nei cinema italiani con "Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S", una produzione Warner Bros Italia, Colorado Film Production.

Non solo, Luì e Sofì saranno a Bari sabato 18 gennaio prima al Multicinema Galleria alle 15 e poi a Uci Showville alle 16, oltre alle 'trasferte' al The Space di Casamassima alle 17 e all'Uci di Molfetta alle 18.30.