"Angelina Jolie sceglie Martina Franca": l'attrice in Puglia per girare 'Without blood'

L'attrice premio Oscar Angelina Jolie girerà a Martina Franca (Taranto) alcune scene del suo nuovo film 'Whitout blood' tratto dal romanzo di Alessandro Barricco 'Senza Sangue'. Ad annunciare sui social la presenza in Valle D'Itria della star di Hollywood è stato l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Martina Franca Gianfranco Palmisano. Le prime riprese del film sono state già girate a Matera. In provincia di Taranto, invece, l'arrivo della produzione cinematografica, con la Jolie, è atteso tra poco più di una settimana, con il set che dovrebbe essere allestito nel centro storico. L'attrice e regista era già stata in Puglia nel marzo scorso, atterrando con un jet privato all'aeroporto di Brindisi, per poi spostarsi tra alcune aree del litorale leccese.