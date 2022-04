Primo ciak in Puglia per la serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco 2"

A partire da lunedì 2 maggio e per tre settimane, la città di Monopoli ospita le riprese della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco 2” diretta da Luca Miniero, con protagonista l’attrice Luisa Ranieri. La lavorazione, oltre a Monopoli, prevede le riprese anche a Pezze di Greco (Brindisi), Conversano e Mola di Bari. Dal 21 maggio, invece, il cast e la troupe si sposteranno a Bari per sette settimane. Liberamente tratta dai romanzi della scrittrice pugliese Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori S.p.a.), “Le indagini di lolita lobosco 2” è prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, ed è realizzata con il supporto logistico di Apulia Film Commission.