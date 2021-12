Vendere casa da privato, una modalità che allunga i tempi della contrattazione

Nel momento in cui si decide di vendere casa, le strade da intraprendere possono essere due: da privato o tramite agenzia. Moltissime persone decidono di optare per la prima modalità credendo che sia più facile, fluida, lineare e con un risultato finale soddisfacente. Ma non è sempre così.

Quando ci si affida a se stessi per la vendita della casa, non si pensa mai abbastanza a tutti i passaggi a cui pensare, da organizzare e concretizzare. Non basta un annuncio online arricchito da foto e descrizione per vendere casa, bensì una serie di burocrazie e adempimenti che non tutti conoscono.

La fase di compravendita degli immobili è emozionante, ma è anche vero che sono gli esperti del settore a conoscere tutte le strade corrette da intraprendere e le valutazioni di sicurezza da mettere in campo. Sbagliare nel campo immobiliare è facile, ma solo per una mancata conoscenza delle leggi e della burocrazia esistente e vigente.



Chi è convinto di voler svolgere la vendita del proprio immobile con la modalità del fai da te, deve sapere che la casa dovrà essere perfetta per l’acquirente. Comprare una abitazione significa realizzare un proprio sogno, e perché mai si dovrebbe pagare per qualcosa che ha delle mancanze sotto tanti punti di vista? Non si parla solo di gusto personale, bensì di caratteristiche contenute nell’abitazione in vendita. Tra queste il suo aspetto, come è stata mantenuta nel tempo, se ci sono macchie di umidità e se gli impianti siano o meno a norma di legge.



Una casa in vendita è un'orchestra completa di tanti elementi che suonano insieme, regalando una melodia perfetta per chi la sta ascoltando. Ma attenzione, non serve pulire e tinteggiare la propria casa prima di venderla, perché nella maggior parte dei casi il compratore valuterà alcuni aspetti molto più importanti.

Se si vuole vendere la propria abitazione come privato, allora sarà doveroso proporre qualcosa di “perfetto” prima di dare un prezzo finale senza alcun senso logico. Come accennato, i compratori valutano anche gli impianti e lo stato degli stessi: ci sono dei lavori da fare? È una abitazione dove poter andarci a vivere il giorno stesso? Sono valutazioni che aiutano a trovare il prezzo finale coerente alla situazione presentata.



Per questo motivo, vendere casa da privato non è consigliato dagli esperti in materia. Gli agenti immobiliari sono dei professionisti che studiano l’abitazione in vendita e sono in grado di fornire una valutazione corretta, esaltando i pregi. Dove.it è l’agenzia immobiliare online presente su tutto il territorio nazionale, leader nel settore grazie alle agevolazioni per i suoi venditori e compratori. Le prestazioni di consulenza e di valutazione aiutano a vendere la casa velocemente, proponendo l’immobile sul mercato sino a quando non si sarà trovato il giusto acquirente.



Il fai da te è sicuramente una modalità scelta per avere tutto sotto controllo, ma ci si ritrova in poco tempo con richieste, leggi e burocrazie da gestire. Gli esperti del settore sono chiamati a gestire tutti i passaggi, nel pieno rispetto della sicurezza per venditore e compratore.