Pareggio del Bari che manca la vittoria negli ultimi minuti al "Barbera" di Palermo

PALERMO - BARI 1-1

PALERMO (4-3-2-1): Pelagotti, Accardi, Palazzi (18' st Floriano), Crivello, Saraniti, Marconi (26' pt Lancini, 36' st Valente), Odjer, Kanoute (18' st Silipo), Rauti (36' st Lucca), Somma, Luperini. A disp.: Fallani, Doda, Martin, Santana, Peretti, Broh, Marong. All. R. Boscaglia

BARI: Frattali, Celiento (10' st Semenzato), Sabbione, Di Cesare (C), Ciofani, Maita, De Risio (93' st Bianco), D'Orazio, Marras (48' st Candellone), Antenucci (49' st Simeri), D’Ursi (21' st Lollo). A disp.: Liso, Marfella, Perrotta, Hamlili, Corsinelli, Andreoni. All. G. Auteri

ARBITRO: Feliciani di Teramo

MARCATURE : 45' pt D'Ursi, 43' st Lucca.

PALERMO - Nelle attese di questi giorni la sfida al "Barbera" di Palermo si annunciava difficile per il Bari che invece deve recriminare per il tiro dell'anno da parte di Lucca. Nel primo tempo la prudenza regna in campo perchè entrambe le squadre non vogliono perdere. Il Palermo macina gioco con attenzione per evitare le ripartenze del Bari che occupa gli spazi con ordine. Ci prova Rauti a finalizzare prima con un destro dal limite e poi di testa. La risposta del Bari è costruita dal fantasista Marras e da Antenucci. Nulla di fatto, comunque, per entrambe le compagini. Al 45' Marras avanza e costruisce l'occasione del gol per D'Ursi che finalizza l'imprevista carambola. Nel secondo tempo il Bari cede terreno di gioco e il Palermo ne approfitta per attaccare continuamente. Il prato è scivoloso e Antenucci non azzecca i giusti tacchetti perdendo l'equilibrio nei momenti più decisivi. D'Ursi gioca da solo e spreca la più ghiotta delle occasioni. Il Bari appare superiore soprattutto quando attacca perchè la difesa del Palermo va spesso in affanno. Nel finale cresce il Palermo che mette Frattali sotto pressione. Il portiere barese resta tranquillo e difende la porta con ordine. All'88' la beffa è servita da Lucca che calcia direttamente da punizione un bolide che sorprende tutti. Nei 5' di recupero non ci sono grandi emozioni ma per il Bari resta il ramarico di aver cancellato una vittoria quasi certa. In classifica il riposo della Ternana favorisce il Bari che recupera un punto alla capolista.