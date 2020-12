Con una valanga di gol il Bari sommerge il temuto Avellino

BARI - AVELLINO 4-1

BARI (3-4-3): Frattali, Celiento (25' st Corsinelli), Di Cesare (C) (1' st Perrotta) , Ciofani, Semenzato, Lollo, Maita (17' Bianco), D’Orazio, Marras (11' st Candellone), Antenucci (12' st Simeri), D’Ursi.

A disp.: Liso, Marfella, Hamlili, Andreoni. All. G. Auteri



AVELLINO (4-4-2): Forte, Tito, Aloi (31' Rizzo), Miceli (c), Santaniello (16' st Bernardotto), Fella (17' st Maniero), Dossena, Adamo (12' st Silvestri), Ciancio, D’Angelo (13' st Bruzzo), Silvestri L.

A disp.: Pane, Pizzella, Leoni, Errico, Rocchi, Burgio, Nikolic. All. P. Braglia

ARBITRO : Ricci di Firenze

MARCATORI : Marras (14' pt), Celiento (17' pt), Antenucci (26' pt rig. e 41' pt), Bernardotto 48' st.

BARI : Grande prova del Bari che esegue il diktat del Presidente Luigi De Laurentis. Sul campo gelido del San Nicola i galletti biancorossi s'impongono sin dai primi minuti con una costante pressione sulla difesa dell'Avellino. L'evidente apprensione degli irpini favorisce il gioco del Bari che approfitta di alcuni svarioni difensivi degli stessi avversari. La prima marcatura è firmata da Marras, al 14', lesto a rapinare la palla sul precedente pressing di Lollo sul difensore avversario. L'Avellino è intontito e non riesce a macinare gioco. Il Bari aggredisce ancora e si ripete al 16' con la marcatura di Celiento, favorito dal corto disimpegno del difensore dell'Avellino. E' un Bari tonico e mai pago. Le azioni d'attacco si susseguono e il 3-0 matura per un fallo in area di rigore subito da Marras e dopo la trasformazione del bomber Antenucci. Si divertono i biancorossi cercando intese e costruendo buone azioni. Al 40' il 4-0 è confezionato da Antenucci su invito in profondità di Marras. Durante l'intervallo l'Avellino viene risvegliato da mister Braglia e nella ripresa si vede un gioco più competitivo. L'Avellino crea azioni offensive ma è poco incisivo nelle conclusioni. Il Bari d'altronde ha un largo margine di vantaggio e mister Auteri cambia qualche pedina in campo per far fiatare la squadra e recuperare preziose energie in vista dell'imminente prossimo turno di mercoledì. Non mancano le occasioni da gol nelle rispettive giocate, compresa la traversa colpita dal Bari. Ciofani, Lollo e D'Ursi rimediano il cartellino giallo a testimonianza che non si vuole regalare nulla all'avversario. Di contro l'Avellino vuole evidenziare la presenza in campo e ci riesce in pieno recupero, al 48', con una marcatura siglata da Bernardotto. Dagli altri campi giunge la notizia del pareggio in casa della capolista Ternana contro la Turris. Pertanto, il Bari recupera 2 buoni punti che la confermano sempre al secondo posto, dietro alla Ternana che comanda la graduatoria con 7 punti di distacco ma con una partita in più.