FORZA BARI, IL PRESIDENTE LUIGI DE LAURENTIS TRASCINA LA BARI

Le risposte alle domande dei giornalisti del Presidente Luigi De Laurentis suonano come un fiume in piena. Auguri per le prossime festività natalizie a parte, si riscontrano le reali intenzioni della Società. L'imperativo rivolto allo staff tecnico e ai calciatori è chiaro : VINCERE! D'altronde non potrebbe essere diverso vista la rosa della squadra allestita dal trio composto dallo stesso Presidente De Laurentis, dal DS Giancarlo Romairone e dall'allenatore Gaetano Auteri. Ventisette calciatori di grande levatura tecnica per la categoria corrente. Un lusso per la Lega Pro annoverare il Bari che ha sotto contratto quattro portieri, dieci difensori, sei centrocampisti e sette attaccanti con ingaggi robusti. Consumate le prime 15 giornate di questa annata sportiva appaiono più evidenti meriti e demeriti di un percorso ancora lungo. Il Bari è secondo in classifica con un ruolino di marcia lodevole. Con i suoi 32 punti negli altri due gironi sarebbe stato a un filo dal primo posto e invece, anche quest'anno ci si ritrova con una squadra guastafeste. Digerita la Reggina dell'anno scorso ecco quest'anno la Ternana che guida la classifica a +9 punti, anche se con una gara in più. Sembra una iella ma il Presidente non la pensa esattamente così. Attraverso il duro lavoro e con il massimo impegno in campo tutto può cambiare. Il Bari è vivo e l'incitamento del patron Luigi De Laurentis è forte e chiaro. Certo, un po' di fortuna serve, gli episodi determinano spesso una partita ma il Bari è il Bari. Deve vincere e convincere e solo allora si può recriminare su qualcos'altro. Oggi c'è tanta strada da fare e con il massimo impegno qualcosa cambierà. Parla non solo da amministratore il Presidente, all'alba ci sono due impegni difficili. Bari-Avellino domenica prossima e Palermo-Bari mercoledì 23 dicembre << come regalo di Natale - dichiara il Pres. De Laurentis - vorrei due vittorie>>. Non servono premi speciali, gli stimoli devono esserci a prescindere. Ecco, quindi, un breve spaccato di una lunga intervista dove emerge la forte motivazione del Presidente del Bari che sostiene, incoraggia e augura a tutti i tifosi e simpatizzanti della Bari un sereno e vincente Natale.