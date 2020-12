Pareggio del Bari che conserva la seconda posizione in classifica ma vede allontanare la capolista

BARI (3-4-3): Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare (C), Semenzato (27' st D'Ursi), Maita (35' st Simeri), De Risio (1' st Lollo), D’Orazio, Marras (37' st Simeri), Antenucci, Montalto (27' st Candellone).

A disp.: Liso, Marfella, Perrotta, Hamlili, Corsinelli, Celiento, Andreoni. All. Autieri



VIBONESE (3-4-3): Marson, Mahrous, Rasi, Redolfi (c), Sciacca, Berardi (35' st Parigi), Ciotti, Tumbarello, Statella, Laaribi, Plescia (35' st Spina).

A disp.: Mengoni, Spina, Prezzabile, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Parigi, Montagno, Riga, Vitiello.

All. A. Galfano

BARI - Pareggio del Bari che vede allontanare sempre più la capolista Ternana. La Vibonese gioca un calcio ostruttivo con costanti attacchi e merita il punto guadagnato al San Nicola. Nel primo tempo il Bari cerca di avanzare col gioco ma la Vibonese raddoppia puntualmente sui possessori di palla e sterilizza le iniziative dei biancorossi. Gli ospiti non hanno paura e osano in più occasioni mettendo in apprensione la retroguardia del Bari. Laaribi reclama il penalty e subito dopo conclude debolmente. Frattali avverte il pericolo e incoraggia capitan Di Cesare e compagni. Di Contro Antenucci, Maita e Marras prendono le misure della porta calabrese. Al 43' l'azione più eclatante è firmata da Antenucci che colpisce il palo. Inizia la sfida tra Antenucci e Marson. Nella ripresa il Bari riprende a far gioco mentre la Vibonese si chiude a riccio e chiude tutti gli spazi. Per il Bari è difficile costruire il gioco offensivo e le punte sono costrette a indietreggiare per ricevere palla. Agli ospiti tutto ciò va bene e per il Bari il gioco si complica. Antenucci prova a finalizzare ma Marson è in vena giusta. Ci pensa, al 14', Montalto a guadagnare un calcio di rigore per fallo subito in area di rigore da Rasi. Si porta sulla palla Antenucci, il mirino è puntato sul lato destro di Marson che devia e riceve i complimenti dai suoi compagni. I galletti si innervosiscono e rimediano cartellini che costano caro per l'espulsione in questa gara a Sabbione e per la prossima, a Avellino, di De Risio e Montalto. Si continua con il Bari quasi impacciato che non riesce a creare combinazioni valide. I giocatori della Vibonese anticipano e spazzano via. Nei 5' di recupero non ci sono svolte positive per il Bari che abbandona il campo con il minimo della posta in palio.