Terza vittoria consecutiva del Bari che fortifica il secondo posto in classifica

PAGANESE-BARI 0-1



PAGANESE (3-5-2): Campani, Squillace, Mattia, Bonavolontà (79' Bramati), Scarpa (C), Diop, Carotenuto, Onescu, Mendicino (64' Cesaretti), Cigagna (64' Guadagni), Schiavino. A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Isufaj, Perazzolo, Di Palma, Costagliola, Curci. All. A. Erra





BARI (3-4-3): Frattali, Celiento, Sabbione, Di Cesare (c), Ciofani, De Risio, Maita, Semenzato (73' Lollo), Citro (26' D'Ursi, 72' Bianco), Antenucci, Montalto (61' Candellone). A disp.: Marfella, Perrotta, Hamlili, Simeri, Marras, D'Orazio, Corsinelli, Andreoni. All. G. Auteri

ARBITRO : Rutella di Enna

MARCATORI : 33' Montalto

PAGANI - Nella quattordicesima giornata, giocata in anticipo dal Bari e la Paganese, il Bari spunta la terza vittoria consecutiva nonché la nona stagionale e manda chiari segnali di avvicinamento alla capolista Ternana che guida la classifica con 4 punti in più. La gara, seppure difficilmente giocabile a causa del terreno inzuppato d'acqua per l'abbondante pioggia, è apparsa divertente e pungente. Il Bari ha prevalentemente condotto il gioco creando diverse occasioni da gol mentre la Paganese ha risposto combattendo fino al 90° con vigoria. In avvio gara è subito il Bari a farsi notare con il suo tridente offensivo osa e provoca la Paganese. Si destreggia 5elegantemente Maita mentre Citro e Montalto si muovono bene per aprire i varchi al super bomber Antenucci. Al 22' Citro tenta un allungo sulla fascia ma viene fermato da un guaio muscolare che lo invita anzitempo nello spogliatoio. Mister Auteri non rinnega il proprio credo tattico e inserisce l'altra punta D'Ursi al posto dello sfortunato Citro. Il Bari riprende a far gioco e attraverso buone combinazioni crea superiorità numerica nella zona alta del campo. Il centrocampo biancorosso tiene bene e rassicura il giusto filtro alla propria retroguardia. Ciofani spinge per soffocare la Paganese e il Bari raccoglie consensi. Al 31' Maita continua il suo show e s'infila centralmente verso l'area di rigore ma Onescu lo sgambetta prima del tiro finale. Sul calcio di punizione si avvicinano Antenucci e Montalto ma la battuta è del numero 32 Montalto che calcia con forza e segna con la complicità di una deviazione. Il Bari è determinato e non concede scampo alla Paganese che rincorre in affanno. Nella ripresa le gambe si appesantiscono e le sostituzioni sono gradite da entrambe le squadre. Il Bari amministra con sicurezza e mister Auteri rinforza il centrocampo con l'innesto di Bianco e l'esclusione della punta D'Ursi. Si continua a far gioco seppure con difficoltà di equilibrio per il malandato prato erboso. Le squadre si sfidano fino alla fine con sano agonismo e il Bari legittima la vittoria mostrando superiorità tecnica.