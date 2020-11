Un magico Bari supera per 4-1 il Potenza e solidifica la seconda posizione in classifica

POTENZA - BARI 1-4

Magico Bari. Nella gara odierna il Bari di mister Auteri, assente al Viviani a causa del Covid, mette in mostra la propria classe stroncando le velleità del Potenza. Sin dai primi minuti il match è vivo e fantasioso. I biancorossi minacciano con coraggio i potentini e guadagnano metri preziosi sul campo da gioco. Entrambe le squadre non si risparmiano e pensano ad attaccare. Tatticamente il Bari ne giova guadagnando spazi utili per incursioni e discese. Il meritato gol matura al 42' ad opera del fantasista Marras lesto a concludere un'azione un pò confusa. Il Potenza non vuole perdere e si allunga alla ricerca del pareggio. Nella ripresa la trama di gioco non cambia e il Bari raddoppia grazie alla doppietta di Marras che si avventa sulla palla e conclude colpendo la traversa interna. Lo 0-2 tranquillizza i biancorossi che si divertono e finalizzano il tris di gol con Ciofani all'8'. Il Potenza sostituisce immediatamente 3 calciatori per mescolare i punti di riferimento e al 18' accorcia procurandosi e trasformando il calcio di rigore con Cianci. Al 22' ritorna sul campo, dopo il serio infortunio dei mesi scorsi, Simeri che dopo soli 5' festeggia firmando il gol del 4-1. Per il Bari è una gara dove non si nota l'assenza dei veterani Di Cesare e Antenucci per turn over. Lo spettacolo continua gradevolmente senza cambiare il risultato e per il Bari è salda la seconda posizione dietro la capolista Ternana che sarà ospite al San Nicola la prossima domenica.