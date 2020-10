Poker di gol del Bari contro il Catania

BARI - CATANIA 4-1

Le storiche società si affrontano al San Nicola offrendo un gioco spettacolare. Il Bari è vivo e inizia a costruire buone trame di gioco che vengono spezzate dalle veloci ripartenze del Catania. Al 10' Ciofani devia sfortunatamente la palla nella rete custodita da Frattali. Il Catania prende coraggio e aggredisce il Bari in ogni zona del campo. Per i biancorossi è l'occasione di mostrare al San Nicola le proprie qualità e pertanto si susseguono azioni di attacco per la ricerca del pareggio. Il bomber Antenucci è asfissiato dalle marcature e allora ci pensa capitan Di Cesare a pareggiare, al 40', grazie a una azione solitaria driblando tre avversari e piazzando la palla a fil di palo imparabilmente. Nella ripresa è sempre il Bari a condurre il gioco e al 5' l'ex di turno Clayton intercetta la palla e insacca il proprio portiere che rimane spiazzato. Con il 2-1 a proprio favore, emerge la qualità del Bari che si destreggia con belle giocate. Al 18' la bella combinazione tra Marras-Antenucci è finalizzata da Montalto che piazza la palla in rete per il 3-1. Adesso attacca il Catania ma il Bari è superiore e crea panico con Citro che manca una ghiotta occasione da gol. Il Catania colpisce la traversa, replica il Bari al 36' con lo stesso Citro che viene atterrato in area e trasforma il calcio di rigore in seconda battuta dopo la respinta di Martinez. Con il 4-1 a proprio favore il Bari sigilla la bella gara e raccoglie il quattordicesimo gol stagionale che vale il secondo posto in classifica dopo la Ternana che conta una gara in più e al fianco del Teramo che vince in casa ma occhio all'Avellino che segue a un solo punto di distanza con una gara in meno della coppia vice capolista e due in meno della capolista.

