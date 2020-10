Finisce a reti inviolate il derby metropolitano tra Monopoli e Bari

MONOPOLI - BARI 0-0

Nella sesta giornata del campionato di serie C, il Bari si accontenta di un solo punto e la Ternana (con una gara in più) ne approfitta balzando al comando della classifica. Non molla il Teramo che si accosta al Bari in seconda posizione. Nella prima parte di gioco le avance del Monopoli condizionano la gara. Il Bari si preoccupa di non subire gol e nella zona nevralgica si crea traffico che generano molti errori di impostazione gioco. Tatticamente c'è rispetto tra le avversarie che evitano forti pressioni in attacco. Al 22' il Monopoli colpisce il legno su calcio di punizione calciato direttamente da Lombardo. Si fa notare il Bari con un paio d'occasioni d'attacco poco ordinate. Nella ripresa è sempre il Monopoli a dettare un gioco più offensivo nel primo quarto di gioco. A seguire si risveglia il Bari che tenta il colpo grosso. Mister Auteri irrobustisce il centroattacco per incoraggiare i suoi atleti. E' una fase di gara divertente fino al 86' quando Sabbione si fa espellere per doppia ammonizione su gioco falloso. Nei minuti finali prova la botta Giorno e risponde il Bari con un'azione personale di Marras che semina panico nella difesa avversaria, crossa per Montalto che con la testa, in tuffo, indirizza la palla verso la porta difesa da Menegatti che si supera d'istinto deviando in angolo.