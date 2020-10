Bari insuperabile fuori casa che omaggia la Viterbese con un tris di gol

VITERBESE - BARI 0-3

Tris di gol del Bari a Viterbo che registra 3 vittorie su 3 lontano dal proprio campo San Nicola. L'attacco biancorosso si segnala ancora prolifico grazie alle reti di Antenucci e D'Ursi mentre la terza marcatura è siglata dal capitano Di Cesare che firma la prima rete in questo campionato. Il successo è costruito tutto nel primo tempo grazie all'avvio fulminante del Bari e alla rapidità del bomber Antenucci che al 5' finalizza il cross di Ciofani su un buon invito di Maita. La gara prosegue con buoni ritmi di gioco che spesso sono interrotti da inutili e duri falli. Il Bari guadagna il primo corner e successivamente si fa notare in area di porta della Viterbese. La squadra di casa si smarrisce nelle conclusioni e per il Bari il compito si facilita. Al 35' Tounkara colpisce il palo con un tiro defilato dalla destra. Risponde il Bari, al 38', con Maita ma De Santis allontana con fatica il pallonetto che a parere dei galletti è intercettato fuori area dal portiere della Viterbese. Al 39' Di Cesare raddoppia con un bel colpo di testa su cross di D'Orazio. Il Bari è in voga e avanza con la terza marcatura, al 45', con D'Ursi su combinazione con Antenucci. Nel secondo tempo il gioco è poco ordinato e confuso. Il Bari lascia i remi in barca amministrando saggiamente il risultato. La Viterbese avanza con idee poco chiare e fallisce nell'intento di accorciare il risultato. Finisce la gara con la buona prestazione del Bari che nel prossimo turno osserverà il riposo.