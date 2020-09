Buona la prima del Bari che vince soffrendo contro il Francavilla

FRANCAVILLA - BARI 2-3

Nella gara di apertura del secondo campionato consecutivo in serie C del Bari la vittoria non manca. Il Bari entra in campo determinato e l'attacco crea scompiglio e gol. Gli altri reparti soffrono per la reazione del Francavilla che accorcia il risultato e mette alle corde il Bari. Al 5' ci pensa l'esperto bomber Antenucci ad aprire le marcature, al 18' D'Orazio raddoppia galvanizzando i compagni che si mostrano affamati. D'Ursi appare in buona forma e viene premiato al 30' con la firma del 3-0. E' un Bari col piglio giusto che semina panico in area difensiva del Francavilla. I brindisini non demordono e reagiscono con grande vigoria. Al 34' giunge la prima marcatura di Perez mentre durante il recupero nel finale del primo tempo Franco sigla la marcatura del 2-3. Nella ripresa ci si aspetta il ritorno del Bari che non avviene quasi mai mentre il Francavilla cerca costantemente il pareggio. Il Bari è in affanno e mister Auteri ripara l'assetto tattico con alcune sostituzioni. Finisce con la vittoria del Bari ma i cugini pugliesi perdono con onore.