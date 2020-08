SSC Bari, è ufficiale: via Vivarini. Ora si aspetta la firma di Auteri

Ora c'è anche l'ufficialità: Vincenzo Vivarini non sarà l'allenatore dei galletti nella stagione 2020/2021.



La società di Luigi De Laurentiis ha scelto di voltare pagina, separandosi anzitempo dal tecnico abruzzese che ha guidato i galletti dalla sesta giornata dello scorso campionato alla finale playoff.

Ora non si attende altro che la firma di Gaetano Auteri, allenatore che guiderà i biancorossi nella prossima stagione, che dovrebbe firmare un accordo biennale.

"SSC Bari - si legge sul sito del club di via Torrebella - comunica la decisione di non confermare Vincenzo Vivarini alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al tecnico di Ari va un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non".