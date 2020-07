Il Bari in campo per conquistare la Serie B. La diretta. La Reggiana in vantaggio: 1-0

È il giorno della finale

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Bari in campo nella finale playoff di Serie C contro i padroni di casa della Reggio Audace

La diretta

Antenucci soffre la marcatura di Rozzio e non riesce a concludere in porta



Le azioni offensive dei galletti sono innocue fino al 56’ quando Antenucci insacca la rete difesa da Venturi, a termine di una bella azione, ma l’arbitro annulla per un controllo della palla con le mani a opera dello stesso bomber



Dopo il gol subito il Bari si sveglia e inizia a attaccare con decisione



Palla innocua governata dalla difesa del Bari che nel disimpegno s’imbambola regalando al rapido Kargbo l’assist per l’1-0



Al 49’ la Reggiana passa in vantaggio



Stranamente si notano precari equilibri e piccole scivolate



Le squadre sono determinate vista la posta in palio. Sano agonismo e falli tattici non mancano



Riprende la partita

Durante l’intervallo il giardiniere irroga l’erbetta del Mapei Stadium. L’opera appare come se si volesse mettere in atto un vecchio trucco di mestiere per far scivolare chi non ha portato con se scarpe adeguate



Finisce il primo tempo con il risultato fermo sullo 0-0



Al 43” Costantino riceve e sfodera un tiro potentissimo col collo pieno che viene affannosamente deviato fuori porta da Venturi

È cresciuto il Bari che ore se coraggio e gioco



Scorrono le lancette e finalmente al 36’ Costantino ruba palla da centrocampo e serve Antenucci il quale con un preciso piatto sfiora il palo



Manca la rapida fantasia di Laribi che lavora sodo per arginare la falla a centrocampo



Il Bari incomincia a pedalare scalando il rapporto delle marce



Fuori Simeri (7’) per Costantino la mossa tattica di mister Vivarini serve a sistemare i reparti



La squadra di casa è una furia e mette sotto assedio il Bari che si difende con piccoli affanni



Al 5’ Kargbo sfugge dalla marcatura e riparte come una gazzella verso la porta difesa da Frattali. buona anche la conclusione che vale il secondo legno della Reggiana



Al 2’ la Reggiana timbra il palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo