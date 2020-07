Vivarini: «Questa è la Partita». Il Bari in campo stasera per la Serie B

È il giorno della finale.

Stasera il Bari sarà sul campo della Reggio Audace per giocare la finale playoff di Serie C: in palio l'ultima promozione per la Serie B.

Reggiana-Bari si tornano a sfidare in partite ufficiali dopo 25 anni: l’ultima volta assoluta, per altro proprio in terra emiliana, fu il 30 agosto 1995 in coppa Italia “dei grandi”, con successo granata per 2-0 con le reti al 40’ di Schenardi ed al 44’ di Paci. Quella Reggiana era allenata da Carlo Ancelotti, il Bari da Giuseppe Materazzi.

Sfida tra strateghi della panchina tra Massimiliano Alvini e Vincenzo Vivarini: il primo ha guidato la Reggio Audace da avvio stagione e – sommando le gare ufficiali disputate in granata – 31, ha un bilancio di 17 vittorie, 12 pareggi e 2 sole sconfitte, con media punti di 2,03. Alvini, da quando allena gli emiliani, è imbattuto in casa ed ha come sua ultima sconfitta in gare ufficiali come tecnico professionista quella del 25 novembre 2018, AlbinoLeffe-Ravenna 0-1, in serie C. Meglio ancora Vivarini, subentrato a stagione in corso a Giovanni Cornacchini ed ancora imbattuto sulla panchina biancorossa, con bilancio di 15 vittorie e 12 pareggi in 27 match ufficiali, alla media di 2,11 punti ad incontro, con sua ultima sconfitta da allenatore l’11 maggio 2019 in Serie B, Crotone-Ascoli 3-0

Proprio il mister dei galletti ha parlato alla vigilia del match.

«È la partita che volevamo - ha dichiarato Vivarini-. Sono gare che si giocano al massimo, col massimo coraggio, con tutte le forze che si hanno a disposizione. Ci siamo preparati tutto l'anno per questa partita sotto l'aspetto mentale, tattico e fisico. Quest'anno c'è stata la particolarità della lunghissima sosta che ci ha fatto perdere il lavoro di squadra ma stiamo sopperendo con le individualità. Grande merito ai calciatori che in questo periodo hanno dimostrato di essere grandi uomini. Ce la giocheremo col massimo rispetto dell'avversario ma al massimo della forza e dell'esuberanza, del coraggio, cercando di dare il meglio di noi stessi».

«Nella semifinale – ha detto il mister biancorosso - abbiamo gestito, c'era la possibilità di arrivare ai supplementari e ai rigori. Abbiamo fatto una buona prestazione, un buon gioco. Creato tante occasioni, il passaggio del turno è stato meritato. Bisogna fare i complimenti alla Carrarese che ha fornito una prestazione di livello, ci hanno fatto soffrire, ma il bello del calcio è anche questo. I ragazzi si stanno esprimendo bene a livello individuale, abbiamo perso un po' di sincronia nei movimenti, di intesa tra i reparti. Non abbiamo tenuto il campo come volevamo e sofferto un po'. Ora ci dobbiamo proiettare su questa finale che è una bella partita da giocare».

«La Reggiana è una squadra in cui ogni giocatore è preso con le caratteristiche giuste per giocare in quel sistema di gioco. Non basta prendere giocatori di grande livello, bisogna che ci sia un progetto tattico preciso. Sono stati molto bravi ad avere coerenza nel progetto tattico. Noi abbiamo le nostre armi a disposizione per fare una partita sopra le righe. Devo fare i complimenti al mio amico Alvini. Lo stimo tanto perché è riuscito a creare un notevole meccanismo di squadra. È riuscito a coniugare le caratteristiche dei giocatori al sistema di gioco e a creare organizzazione. Ha attaccanti validi. Sarà una partita tatticamente interessante da studiare. Ci stiamo dando sotto curando al massimo le situazioni che si possono creare in campo e dare ai calciatori le sicurezze che servono».

«Sentiamo l'entusiasmo – ha concluso Vivarini - sono tutti presi da questo obiettivo. È una bella responsabilità».

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta in mattinata prima della partenza per il ritiro pre-gara in Emilia, Vivarini ha diramato la lista dei convocati con l'unica defezione rappresentata da Pierluigi Pinto.

Portieri: 1 Frattali, 12 Liso, 22 Marfella

Difensori: 3 Perrotta, 4 Costa, 6 Di Cesare, 13 Sabbione, 16 Corsinelli, 18 Ciofani, 26 Berra

Centrocampisti: 8 Hamlili, 10 Laribi, 20 Folorunsho, 21 Bianco, 23 Schiavone, 28 Maita, 29 Scavone.