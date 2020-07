Ciofani: «Ci siamo finalmente, sotto con l'ultimo tassello». Ecco la lista dei 22 convocati

«L’approccio mentale sarà decisivo».

A dirlo è Matteo Ciofani, giocatore del Bari, a poche ore dalla finalissima di play off.

Come dire che le partite si vincono ancora prima di giocarle.

«La grandezza di una squadra – continua Ciofani - è quella mentale e venerdì scorso abbiamo dimostrato di essere una grande squadra».

«Siamo all’ultimo tassello – dice il biancorosso -: nei play off non ci sono pronostici, non ci sono favorite, ma noi siamo pronti».

Serve concentrazione, «perché il dettaglio - spiega Ciofani - fa’ la differenza. Abbiamo una grande voglia di raggiungere il risultato. L’unico rammarico è che siamo ancora senza pubblico, ma ci crediamo tanto, volevamo essere a questo punto, in un modo o nell’altro so che ce la faremo».

Il gruppo biancorosso ha sostenuto in mattinata la seduta di rifinitura e raggiungerà nel pomerggio la sede del ritiro pre-gara in Emilia.

Diramata la lista dei disponibili con l'unica defezione rappresentata da Pierluigi Pinto (fastidio muscolare). Ecco la lista dei 22 convocati:

PORTIERI: 1.FRATTALI, 12.LISO, 22.MARFELLA

DIFENSORI: 3.PERROTTA, 4.COSTA, 6.DI CESARE, 13.SABBIONE, 16.CORSINELLI, 18.CIOFANI, 26.BERRA

CENTROCAMPISTI: 8.HAMLILI, 10.LARIBI, 20.FOLORUNSHO, 21.BIANCO, 23.SCHIAVONE, 28. MAITA, 29.SCAVONE

ATTACCANTI: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 14.COSTANTINO, 17.D'URSI, 27.TERRANI