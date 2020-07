Bari verso la finale, Perrotta: «C'è una energia positiva, siamo fiduciosi»

Il conto alla rovescia è quasi concluso. Per il Bari è tempo di disputare la finale playoff di Serie C.

Mercoledì sera i galletti scenderanno in campo allo Stadio Città Tricolore di Reggio Emilia, per affrontare i padroni di casa della Reggio Audace.

La sfida si giocherà in casa dei granata per via del regolamento di questa edizione che prevede sia scelta come sede l'impianto casalingo di chi ha il miglior coefficiente, ottenuto dalla media tra partite disputate e punti in classifica.

La finale sarà in gara secca con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità.

Come le sfide precedenti, anche a Reggio si giocherà a porte chiuse.

A poche ore dal match ha parlato il biancorosso Perrotta.

«Serve un ultimo sforzo – ha detto il giocatore del Bari - ci stiamo preparando al meglio perché sappiamo che andiamo ad affrontare una partita molto difficile, speriamo di chiudere in bellezza»

Per Perrotta bisogna puntare sullo spirito di gruppo: «La forza della squadra è l’unità, ci aiutiamo l’un con l’altro, cercheremo di dare il massimo e di cogliere le occasioni che si presenteranno. C’è un’energia positiva - ha concluso Perrotta - siamo fiduciosi».