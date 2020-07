Bari sei in finale. Per la Serie B, mercoledì prossimo contro la Reggiana

PLAY OFF SERIE C SEMIFINALE BARI - CARRARESE

SSC BARI – CARRARESE 2-1

SSC BARI : (1-4-3-1-2) Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare (C ), Perrotta, Schiavone (22’ Costa), Hamlili (1’ st Maita) Scavone (29’ st Berra), Laribi, Antenucci, Costantino (22’ st Simeri). A disp.: Marfella, Pinto, Corsinelli, D’Ursi, Folorunsho, Bianco, Stasi, Terrani. All. Vivarini.

CARRARESE : Forte, Mignanelli, Agyei, Tedeschi, Damiani, Calderini, Foresta (C ),Infantino, Cardoselli, Ciancio, Valente.A disp.: Puliduri, Conson, Murolo, Maccarone, Bencivenga, Tavano, Diawara, Caccavallo, Pasciuti, Valientti, Piscopo, D’Ignazio. All. Baldini.

ARBITRO: Santoro di Messina

RETI: 19’ pt Di Cesare, 48’ st Caccavallo, 13’ st t.s. Simeri

BARI – Sotto una pioggia blanda Bari e Carrarese si affrontanocon grinta e tenacia. Nei primi minuti di gioco è Valente a timbrare la traversasugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Bari mette ordine e ingrana la marcia. Non mancano fantasie e schemi tattici. Il centrocampo biancorosso è attento e intuisce la giusta filosofia di gioco da intraprendere. Pressione e determinazione non mancano perprendere in mano il pallino del gioco. Scorre il cronometro e il Bari cresce.Ora si cerca la profondità e i galletti vengono premiati con l’incursione di Di Cesare al 19’. Il Bari è in vantaggio e la Carrarese non molla replicando su ogni azione subita. Si gioca per la qualificazione e in campo non si scherza. Il Bari attacca e sfiora in due circostanze il raddoppio. Due i minuti di recupero e il risultato non cambia nel primo parziale. Si riparte con la ripresa e il Bari compie il primo cambio. Fuori Hamlili e dentro Maita. La Carrarese dichiara subito i propri intenti centrando per la seconda volta il legno, stavolta il palo, con un tiro secco di Calderini al 2’. Il Bari continua ad attaccare peril secondo gol mentre la Carrarese contrattacca per il pareggio. E’ una bella partita. Vissuta e combattuta, degna di una semifinale dei play off. Continuano le avanzate e il Bari manca diverse occasioni da raddoppio. La più clamorosa avviene al 32’ con Antenucci che sbuccia la traversa . La Carrarese è sempre viva e raccoglie il premio in pieno recupero grazie al pareggio innescatoda Caccavallo. Si passa ai tempisupplementarie le sfidanti vogliono conquistare la finale lottando su ogni palla. Nel primo tempo manca il gol ma non le occasioni darete. Nel secondo tempo, sempre supplementare, le azioni d’attacco sono più del Bari ma la Carrarese vuole approfittare degli spazi concessi.Scorrono velocemente le lancette dell’orologio fino al 13’ e finalmente il Bari passa ancora in vantaggio e questa volta per la finale. Simeri finalizza la bella azione promossa dai centrocampistie i biancorossi festeggiano peraver conquistato l’ambita finale per l’accesso in serie B.