"Bari lotta e vinci senza il nostro assembramento": striscione tifosi per incoraggiare la squadra

I tifosi del Bari - che stasera non saranno sugli spalti per la prima gara dei play off con la Ternana a causa delle misure sul lockdown - hanno esposto striscioni per incoraggiare i calciatori allenati da Vincenzo Vivarini a poche ore dalla cruciale partita nella corsa promozione. "Nel grigiore del momento... Bari lotta e vinci senza i nostro assembramento": questo il testo scritto su uno striscione di 50 metri all'ingresso del parcheggio della tribuna centrale dello stadio San Nicola.

In città sono apparsi anche drappi con scritto "Vogliamo 11 leoni". Nei giorni scorsi il tecnico Vivarini ha rassicurato tutti: "La squadra è pronta e consapevole. Sarà una partita particolare, è un dentro o fuori che va affrontato con la massima concentrazione, determinazione".