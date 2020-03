Bari vittorioso contro un Avellino poco arrendevole

BARI - AVELLINO 2-1

La notizia della vittoria del Monopoli contro la Reggina incoraggia il Bari a entrare in campo con la massima concentrazione e determinazione. All'avvio gara il Bari appare ben inquadrato e motivato. L'Avellino subisce l'enorme pressione e al 30' il bomber biancorosso Antenucci apre le marcature. L'attacco del Bari è costante e per l'Avellino c'è poco da fare. E' un Bari convinto di vincere e l'avversario soffre. Il Bari non finalizza le numerose occasioni da gol e continua a mantenere l'offensiva alta anche nella ripresa. Al 50' lo sforzo viene premiato con la marcatura di Perrotta che raddoppia e il 2-0 appare un risultato nettamente meritato. Passano i minuti con la stessa trama fino al 70' tant'è che mister Vivarini lascia gli 11 gladiatori iniziali ancora in campo. A seguire l'Avellino prende coraggio e inizia a contrastare le azioni con alto agonismo. Stranamente si spegne la verve dei baresi e l'ex Albadoro ne approfitta per accorciare il risultato, favorito da una corta respinta di Frattali. Mister Vivarini intuisce le difficoltà, innesta nuova energia con i cambi e rinforza la retroguardia per mantenere il risultato e guadagnare il suo personale ventiquattresimo risultato utile consecutivo. Ora la capolista Reggina è meno lontana ma ancora difficilmente raggiungibile con +7 punti a 9 giornate dal termine del campionato.