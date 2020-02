Il Bari pareggia contro la Cavese ma la Reggina corre più veloce e allunga in classifica

CAVESE - BARI 1-1

Con il pareggio odierno il Bari mantiene l'imbattibilità da quando la gestione tecnica è passata da Cornacchini a mister Vivarini. La Cavese, come la maggior parte delle squadre che affrontano il Bari, non vuole perdere e mantiene un ordine tattico ineccepibile. Tuttavia, nel primo tempo il Bari riesce a passare in vantaggio con Antenucci grazie a una bella azione costruita dal centrocampo. Nella ripresa la Cavese reagisce e inizia un tour de force per la conquista del pareggio che si materializza al 54' quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Russotto serve il marcatore Miguel Angel. Nel proseguo non mancano le occasioni da gol per il Bari che sfiora il raddoppio con Terrani. Le squadre cercano di superarsi ma fino ai minuti di recupero si registra un sostanziale equilibrio che accontenta le contendenti alla vittoria.