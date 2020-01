Bari calcio, Esposito e Neglia ceduti alla Fermana

Due uscite e un ingresso ufficializzati fin qui dalla SSC Bari, nelle nultime ore del calciomercato di gennaio.

Salutano Neglia ed Esposito, in prestito alla Fermana, mentre arriva il giovane difensore Pinto dalla Fiorentina, sempre in prestito.



La società ha ufficializzato le operazioni con due comunicati:

SSC Bari comunica di aver raggiunto l'accordo con la Fermana FC per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Giuseppe Esposito e Samuele Neglia.



La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dall'ACF Fiorentina, via U.S. Salernitana 1919, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Pierluigi Pinto (22 settembre 1998, Brindisi). Cresciuto nelle giovanili viola, il duttile difensore pugliese ha fatto il suo debutto tra i professionisti con la maglia dell'Arezzo nella passata stagione totalizzando ben 38 presenze con i toscani. Nella prima parte della stagione in corso ha totalizzato 4 presenze in cadetteria con la Salernitana. Indosserà la maglia numero '19'.