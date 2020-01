Pareggio del Bari e diciottesimo risultato utile per mister Vivarini che conserva l'imbattibilità

Al Bari sfugge l'occasione di accorciare di ulteriori 3 punti il distacco dalla capolista Reggina. Il Pareggio odierno, 1-1, è firmato dall'esperto attaccante amaranto Denis e dal biancorosso Perrotta che sugli sviluppi di un calcio di punizione ha finalizzato all'88'. I due gol, comunque, spiegano poco sulle sorti della gara che è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio. Per l'alta posta in palio o forse per la paura di perdere e entrare in un periodo di crisi Reggina - Bari non è stato un incontro "senza guanti", anzi, le coperture tattiche hanno prevalso sul bel gioco che la gemellata tifoseria si aspettava. Il concomitante pareggio di Monopoli - Ternana ha incerato le posizioni d'alta classifica che restano invariate. Al Bari restano da rosicchiare ancora 6 punti alla Reggina nelle prossime 10 gare previste in calendario.