Vittoria del Bari con goleada finale

BARI - RIETI 5-2

In una giornata fredda, a tratti con pioggia intensa, il Bari stritola un Rieti poco arrendevole. Nel primo tempo i biancorossi si mostrano subito superiori confezionando buone azioni d'attacco. Al 17' tocca a Antenucci sbloccare il risultato con la trasformazione di un calcio di rigore procurato dallo stesso bomber per un tiro bloccato con la mano dal difensore rietino. Il Rieti osa in una occasione ma a fare la gara è il Bari che confeziona buone trame di gioco e sfiora in diverse occasioni il raddoppio. Simeri è su di giri e mostra verve. Nella ripresa è sempre il Bari a mettersi in mostra e al 9' Simeri insacca per il 2-0 finalizzando l'azione sviluppata sulla fascia sinistra. Il Rieti non accetta il ruolo di comparsa e reagisce al 23' accorciando il risultato con il subentrato Del Regno che ribatte in rete la respinta di Frattali su tiro di Russo. Il Bari va in affanno ma non si scoraggia e riprende il gioco in mano. Al 34' su un lancio in profondità si avventa Simeri che anticipa tutti e sigla il 3-1. Nel finale saltano gli schemi. Al 40' il Rieti si porta sul 3-2 con Tirelli mentre Neglia e Maita mettono il risultato al sicuro con il 5-2 maturato al 3' e al 5' di recupero.