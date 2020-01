D'Ursi riacciuffa il pareggio in pieno recupero

VITERBESE - BARI 1-1

In una gara molto frenetica il Bari non ha la saggezza di giocare sciolto e disinvolto. Complice la marcatura subita a freddo, 3' pt, ad opera di Bensaja. Ne approfitta la Viterbese che successivamente si copre bene e aziona le ripartenze che mettono in affanno il Bari. La foga di recuperare non aiuta i biancorossi che non riescono a condurre buone trame di gioco per aprire varchi. La trama non cambia e il tempo scorre inesorabilmente. Hamlili accusa problemi alla spalla e viene sostituito da Awua. Nella ripresa, al 59', mister Vivarini sostituisce Terrani per D'Ursi che mostra vivacità in attacco. Attraverso le giocate di gruppo non si riesce a costruire il buon gioco e allora in pieno recupero ci pensa D'Ursi con un'azione personale a rimettere la posta in palio. Alla fine il Bari rosicchia 1 punto alla capolista Reggina ma la Ternana con la vittoria a Potenza riacciuffa lo stesso Bari. Il campionato è ancora lungo e il Bari da quando è guidato da mister Vivarini rimane imbattuto.