Serie C: confermato lo sciopero, salta la prima giornata di ritorno

C'è la conferma ufficiale: la prima giornata di ritorno della Serie C 2019-2020, in programma per il 21 e 22 dicembre è rinviata a data da destinarsi.



L'incontro dei vertici della Lega Pro con il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri riguardante il tema della defiscalizzazione per i club di terza serie non ha dato esito positivo e il presidente Francesco Ghirelli ha confermato lo stato di agitazione che farà slittare le partite della prima di ritorno.