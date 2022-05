Ssc Bari, l'Under 15 elimina l'Albinoleffe e prenota la semifinale

Under 15 biancorossa da applausi. La squadra allenata da Michele Anaclerio elimina l'ALbinoleffe e prenota il posto per le semifinali di categoria. Il match di andata si giocherà il prossimo 12 giugno contro la vincente di Feralpi Salò Pro Vercelli che si sfideranno questa mattina alle 11 (si riparte dall'1-1 dell'andata).

In archivio il successo di misura di sette giorni fa a Bergamo (decisiva la rete di Lorusso), i baby baresi chiudono i quarti con lo 0-0 di ieri a Bitritto aggiudicandosi il pass per il penultimo atto stagionale. Questo il resoconto della partite contro i lombardi inviato in queste ore dal Bari alla redazione di Barilive: "Nel caldo pomeriggio di Bitritto, sul sintetico del ‘Gaetano Scirea’, parte forte la formazione ospite con Del Carro che non inquadra la porta dopo pochi minuti. La risposta dei padroni di casa è affidata a Labianca che interviene in spaccata su un filtrante di Lorusso, centrando in pieno la traversa. I ritmi calano vistosamente e le occasioni da rete scarseggiano sino all’intervallo. In avvio di ripresa è Arici a provare in contropiede non trovando lo specchio di porta da ottima posizione; il Bari risponde con Lorusso e Buonsante, ma senza fortuna. La formazione ospite prova il tutto per tutto nel finale e si espone alle ripartenza baresi: al 34’, su respinta da calcio d’angolo, Labianca vede e serve sul filo del fuorigioco Di Gioia che si invola verso Bonfanti e prova a batterlo con un pallonetto da fuori, mandando però alto sulla traversa. De Giosa è attentissimo nei 6 minuti di recupero andando a chiudere sul nascere i tentativi avversari e superandosi proprio sul triplice fischio finale allontanando un pallone che stava terminando in rete dopo una mischia in area".