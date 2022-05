L'Under 15 biancorossa ospita l'Albinoleffe: in palio la semifinale

Sabato imperdibile in vista per l'Under 15 della Ssc Bari di mister Anaclerio. Contro l'Albinoleffe, return match con in palio le semifinali di categoria, si riparte dalla vittoria di sabato scorso a Bergamo. La semifinale si giocherà il 12 e 19 giugno contro le vincente tra Pro Vercelli e Feralpisalò.

Doppio appuntamento per le ragazze dell'Under 17 impegnate nel girone valido per la Fase Interregionale dei Playoff: domani, le biancorosse guidate da Marisa D'Agnello saranno di scena al Comunale 'San Antonino' di Isola Capo Rizzuto contro il Crotone. Martedì, invece, in programma la sfida casalinga contro il Napoli.

Il programma completo:

Campionato Naz. Under 15 Quarti di Finale, ritorno (and. Albin.-Bari 0-1)

Bari-Albinoleffe

Sabato 28.05.22, ore 17:00

Campo Comunale 'G. Scirea', Bitritto (BA)

Under 17 Women - Playoff Fase Interregionale

Crotone-Bari

Domani 27.05.22, ore 15:00

Campo 'San Antonino', Isola Capo Rizzuto (KR)

Bari-Napoli

Martedì 31.05.22, ore 18:00

Campo 'Manzi Chiapulin', Barletta (BAT)