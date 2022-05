Calcio a 8, anche i geometri baresi in riga...per il titolo italiano

Ci sarà anche l’Associazione Sportiva Dilettantistica Geometri Bari al campionato nazionale di calcio a 8 in programma a Riccione dal 2 al 5 giugno. Squadra barese che parte ai nastri di partenza tra le favorite del torneo, manifestazione organizzato dall' Asd Geosport, associazione sportiva che organizza a livello nazionale i campionati e gli eventi per la categoria dei geometri. I geometri baresi - capitanati dai presidenti Giuseppe Minerva ed Emanuele Fumai –sono professionisti dai 20 a 45 anni in arrivo da tutta la provincia barese. Gruppo affiatato dopo i numerosi allenamenti svolti nel periodo invernale tra i vari campi della provincia. Tra loro, calciatori di categoria come Arcangelo Mirto, Sante Sisto, Destefano e il mister Donato Ferrullo. A loro il compito di districarsi tra le 10 rappresentative di collegi di tutto il territorio nazionale con la novità del footgolf, sport di precisione che consiste nel calciare un pallone da calcio regolamentare da un'area di partenza, solitamente chiamata “tee area”, fino a dentro una buca scavata nel terreno dal diametro di circa 50 cm all’interno di un’area prestabilita, chiamata “green”, nel minor numero di colpi possibili.

“Dopo due anni di pandemia – dice il capitano Sisto - finalmente si ritorna a partecipare a questo campionato seppur in dimensioni ridotte. Solo per quest’anno faremo il calcio a 8 invece del solito e tradizionale calcio a 11. Cambia solo il campo ma la voglia e la grinta che abbiamo e che ci ha contraddistinto in questi ultimi anni di partecipazione non è cambiata”. “Il livello agonistico e tecnico del torneo – conclude il tecnico Ferrullo - ormai è diventato molto alto e richiede una elevata preparazione fisica e tecnica per arrivare fino alla fine. La formula di questo campionato è massacrante per i giocatori perché si gioca ogni giorno sotto il sole ma la squadra si è preparata bene. Il gruppo è sempre stato da anni la nostra forza e il nostro segreto”.