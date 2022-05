Capurso pronta per la festa del calcio giovanile pugliese

Tutto pronto al Campo neutro Comunale in Erba Artificiale denominato “Stadio dell’Amicizia” di Capurso dove domani si giocheranno le Finali di calcio Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2021/2022.

Il programma:

Ore 15.30 – Finale Giovanissimi Regionali U15

𝙰.𝚂.𝙳. 𝚂𝙰𝙽 𝙿𝙰𝙾𝙻𝙾 𝙻𝙴𝚅𝙰𝙽𝚃𝙴 𝙰𝚉𝚉𝚄𝚁𝚁𝙾 – 𝙰.𝚂.𝙳. 𝙲𝙾𝚂𝙼𝙰𝙽𝙾 𝚂𝙿𝙾𝚁𝚃

Ore 17.30 – Finale Allievi Regionali U17

𝙰𝚂𝙳𝙿𝚂 𝙼𝙰𝚁𝚄𝙶𝙶𝙸𝙾 𝚂𝙾𝙲𝙸𝙰𝙻 𝚂𝙿𝙾𝚁𝚃 – 𝙰.𝚂.𝙳. 𝙽𝙸𝙲𝙺 𝙲𝙰𝙻𝙲𝙸𝙾 𝙱𝙰𝚁𝙸

Ore 19.30 – Cerimonia di Premiazione

Tutti i tesserati delle Società dilettantistiche e giovanili pugliesi sono invitate a partecipare alla 13^ edizione della “Festa del calcio giovanile pugliese”, con l’auspicio per gli intervenuti di poter vivere con entusiasmo e passione un momento di festa per l’assegnazione dei titoli regionali.