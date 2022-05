Uisp, ecco il Campus multi sport 2022

Un calendario fitto di appuntamenti imperdibili dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 16 settembre. Queste le date estive sport targato Uisp per il 2022. In queste giornate, dalle ore 7.45 alle ore 14.00, si svolgerà infatti il campus multisport per ragazzi dai 4 ai 12 anni. Palcoscenico il centro sportivo Capocasale di Bari, accanto alla pineta di San Francesco. "L 'unico Camp Estivo che svolge una preziosa attività sportiva e culturale, dando il miglior servizio possibile, al minor costo possibile", dicono alla Uisp.

In caldo...tantissime attività in uno spazio unico per calcio su campo in erba, basket all'aperto e attività ginnica in una palestra coperta polifunzionale da utilizzare nelle giornate più afose. In programma sessioni di volley, ping pong, recitazione, attività ludica, giochi di squadra e d'acqua, feste a tema, tornei e la novità del sup.