Under 17, il 2-1 al Padova non basta

Finisce agli ottavi l'avventura dell’Under 17 della Ssc Bari alle fasi nazionali. C'era da ribaltare il 2-0 di Padova.

Recupero mancato nonostante il vantaggio iniziale grazie al rigore messo a segno da Lorusso al 18′. Prima dell’intervallo grosse occasioni da una parte e dall’altra, ma le difese reggono. In avvio di ripresa Pellegrini para un calcio di rigore, ma la gioia dura troppo poco con gli ospiti che trovano il pari con Bacci. Bari che non molla neanche dopo l’errore di Lorusso dal dischetto e va più volte vicino al raddoppio. Bis che arriva con Colangiuli nel recupero, troppo tardi per provare un ultimo assalto finale.

Ai Quarti accede il Padova.

Campionato Naz. Under 17 Ottavi di finale (and. 0-2)

Bari-Padova 2-1

Marcatori: 18′ Lorusso rig. (B), 57′ Pellegrini para rigore; 58’Bacci (P) 58°; 72′ rigore sbagliato da Lorusso, 93′ Colangiuli (B)